У держустанови росії хочуть офіційно поставити "стукачів"

У російських міністерствах з’являться спеціальні люди, які стежитимуть за "проблемами з лояльністю"

У російських міністерствах та інших відомствах та компаніях, підпорядкованих державі, вводитимуть нові посади заступників керівників з інформаційно-політичної роботи.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на свої джерела.

Видання повідомляє, що сама ідея була далеко не новою, проте наразі її актуальність помітно зросла.

Зокрема наголошується, що завданням цих людей слідкуватиме за емоційним настроєм колективу, а також доносити туди "сигнали кремля" та пояснюватиме їх цілі в рамках загальнодержавної політики. На ці посади зможуть потрапити лише діючі співробітники, а людей ззовні на них не призначатимуть, як і не вводитимуть для них додаткову ставку.

Джерела видання повідомили, що ідея про необхідність запровадження такої посади було озвучено після торішніх виборів до держдуми, коли в адміністрації президента повідомили про те, що існують "проблеми з лояльністю до чинного курсу влади" та запропонували повернутися до радянської практики створення "єдиного смислового та інформаційного" поля у відомствах".

У деяких держпідприємствах такі працівники вже з’явилися, наприклад, джерело в одній з таких компаній пояснило, що такий співробітник інформує колектив про проведення заходів на підтримку російської армії, а також через нього передавалися установки з розміщення плакатів відповідного утримання в приміщеннях.

Як відомо, у Росії постійно проводять численні акції на підтримку окупаційних військ в Україні, а "промивати" мізки починають чи не найраніших років. Наприклад, в одному з дитячих садків Казані вихователька розповідала дітям, чому війна це добре.

Втім, є окремі батьки, які яро виступають проти втягування дітей у путінську авантюру. Так одна з жінок зірвала літери V та Z із вікон дитсадка, навіть попри те, що вихователі почали загрожувати їй приїздом поліцейських.