В россии будут делать туалетную бумагу из камня: в соцсетях веселятся
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В шутках — новый бренд "Каменный цветок" или приход "каменного века"
Санкции против россии из-за ее вторжения в Украину существенно повлияли и продолжают влиять на экономическую ситуацию в соседней стране. Особенно это заметно на бытовом уровне, ведь белая и качественная бумага обычным россиянам теперь не светит. Взамен на это российский экономист Алексей Елсуков предложил выпускать книжную, офисную и даже туалетную бумагу из камня — из известняка и нетоксичного полимера.
Об этом пишут росСМИ.
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Сами россияне с иронией восприняли инициативу Елсукова. В социальных сетях российские пользователи встретили идею производить туалетную бумагу из камня с юмором. Так, судя по комментариям, жителей соседней страны в буквальном смысле ожидает "каменный век", бренд "Каменный цветок" и пляжная галька в уборной.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский экономический эксперт Михаил Кухарь дал неутешительный прогноз для кошельков простых жителей россии после падения экономики из-за введения жестких санкций странами Запада.
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