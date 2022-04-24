В россии будут делать туалетную бумагу из камня: в соцсетях веселятся

В шутках — новый бренд "Каменный цветок" или приход "каменного века"

Санкции против россии из-за ее вторжения в Украину существенно повлияли и продолжают влиять на экономическую ситуацию в соседней стране. Особенно это заметно на бытовом уровне, ведь белая и качественная бумага обычным россиянам теперь не светит. Взамен на это российский экономист Алексей Елсуков предложил выпускать книжную, офисную и даже туалетную бумагу из камня — из известняка и нетоксичного полимера.

Об этом пишут росСМИ.

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Сами россияне с иронией восприняли инициативу Елсукова. В социальных сетях российские пользователи встретили идею производить туалетную бумагу из камня с юмором. Так, судя по комментариям, жителей соседней страны в буквальном смысле ожидает "каменный век", бренд "Каменный цветок" и пляжная галька в уборной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский экономический эксперт Михаил Кухарь дал неутешительный прогноз для кошельков простых жителей россии после падения экономики из-за введения жестких санкций странами Запада.