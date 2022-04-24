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У росії робитимуть туалетний папір із каменю: у соцмережах веселяться

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У росії запропонували виробляти туалетний папір з вапняку Новина оновлена 24 квітня 2022, 16:04
У росії запропонували виробляти туалетний папір з вапняку

У жартах — новий бренд "Кам’яна квітка" або прихід "кам’яної доби"

Санкції проти росії через її вторгнення в Україну суттєво вплинули і продовжують впливати на економічну ситуацію у сусідній країні. Особливо це помітно на побутовому рівні, адже білий та якісний папір звичайним росіянам тепер не світить. Натомість російський економіст Олексій Єлсуков запропонував випускати книжковий, офісний і навіть туалетний папір із каменю — з вапняку та нетоксичного полімеру.

Про це пишуть РосЗМІ.

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Самі росіяни з іронією сприйняли ініціативу Єлсукова. У соціальних мережах російські користувачі зустріли ідею виробляти туалетний папір із каменю з гумором. Так, судячи з коментарів, на мешканців сусідньої країни в буквальному сенсі очікує "кам’яний вік", бренд "Кам’яна квітка" та пляжна галька у вбиральні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український економічний експерт Михайло Кухар дав невтішний прогноз для гаманців простих росіян після падіння економіки через запровадження жорстких санкцій країнами Заходу.

Теги:
#Росія #Туалетний папір
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