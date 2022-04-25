В россии загорелась авиабаза, а нефтебазу в Брянске не могут погасить до сих пор (фото и видео)

Только за один день в российских городах разрушены нефтебаза, авиационная и военные базы, а также несколько отделений полиции

В понедельник, 25 апреля в российском Брянске, расположенном недалеко от границы с Украиной, вспыхнули два хранилища нефтепродуктов. Как сообщалось в росСМИ, возгорание возникло на территории нефтебазы "Дружба", входящей в комплекс нефтепровода, через который российская нефть попадает в страны Европы. Кроме того, пожар возник на территории компании "Агропромкомплект" и на военной авиабазе в Уссурийске, где также вспыхнули емкости с дизтопливом.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как в своем Телеграмм-канале сообщает InformNapalm, пожары удалось запечатлить случайным очевидцам. На зафиксированных кадрах виден столб черного дыма над военным объектом.

Пожар на территории "Агропромкомплекта"

Также в сети распространяются фотографии горящего "Агропромкомплекта". Это российская компания, специализирующаяся на поставках продукции промышленного и сельскохозяйственного назначения. Причины возникновения пожара неизвестны.

В россии горит "Агропромкомплект"

Что касается взрыва на территории нефтебазы, расположенной в Фокинском районе города Брянск, то возникший там рано утром масштабный пожар до сих пор не ликвидирован, о чем свидетельствуют видео, которые очевидцы распространяют в соцсетях.

Пожар на нефтебазе

Следует отметить, что руководство российской федерации пока вышеуказанные инциденты не комментирует.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилось видео момента взрыва и возникновения пожара на нефтебазе в российском Брянске.