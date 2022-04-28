"Следи за языком": путинский топ-пропагандист получил от своих же (видео)

Губернатор Куйвашев ответил Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз отметился скандальным высказыванием. Однако, на этот раз он обидел своих соотечественников.

В одном из интервью он назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты" из-за обилия горожан оппозиционных взглядов.

"У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая", — заявил он полпреду Якушеву.

В свою очередь, свердловский губернатор Евгений Куйвашев осудил телеведущего за такие высказывания в адрес жителей Екатеринбурга и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.

"Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно", — сказал чиновник в видеообращении.

А также посоветовал Соловьеву следить за своим языком:

"А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком", — сказал Куйвашев.

Напомним, ранее в россии заявили, что якобы предотвратили покушение пропагандиста Соловьева.

Позже в сети появилось видео "спецоперации" российской ФСБ, которая якобы предотвратила это покушение. В сети посмеялись над очередным постановочным видео россиян.