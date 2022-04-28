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"Стеж за язиком": путінський топ-пропагандист отримав від своїх же (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Володимир Соловйов та Євген Куйвашев Новина оновлена 28 квітня 2022, 12:54
Володимир Соловйов та Євген Куйвашев

Губернатор Куйвашев відповів Соловйову, який образив Єкатеринбург.

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вкотре відзначився скандальним висловлюванням. Проте цього разу він образив своїх співвітчизників.

В одному з інтерв’ю він назвав Єкатеринбург "центром мерзотної лібероти" через велику кількість городян опозиційних поглядів.

"У вас в Єкатеринбурзі центр такої мерзотної лібероти, яка породила багатьох покидьків, які тепер ховаються за кордоном. Як системі вдається привести їх до тями? Тим більше у нас напередодні 9 Травня", — заявив він повпреду Якушеву.

Свердловський губернатор Євген Куйвашев засудив телеведучого за такі висловлювання на адресу жителів Єкатеринбурга і заявив, що городяни чекають його приїзду в уральську столицю, щоб висловити свою позицію.

"Володимире Рудольфовичу, мені дуже шкода з приводу того, як ви висловилися щодо моїх земляків, городян, жителів Єкатеринбурга. Шкода головним чином вас. Тому що значна кількість ваших шанувальників і слухачів після цих висловлювань — я навіть повторювати не хочу — значно поменшала. Сподіваюся, що це було гаряче і необдумано", — сказав чиновник у відеозверненні.

А також порадив Соловйову стежити за своєю мовою:

"А на Уралі, нагадаю, це опорний край держави дуже люблять і цінують людей, які стежать за своєю мовою. Тому я вам бажаю стежити за своєю мовою", — сказав Куйвашев.

Нагадаємо, раніше в росії заявили, що нібито запобігли замаху на пропагандиста Соловйова.

Пізніше в мережі з’явилося відео "спецоперації" російської ФСБ, яка нібито запобігла цьому замаху. У мережі посміялися з черговим постановочним відео росіян.

Теги:
#Росія #Вадим Соловйов
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