Пользователи сети посоветовали чиновнице "скучать" не за европейскими партнерами, а за красивой жизнью

В российском министерстве иностранных дел уже отреагировали на объявленный Евросоюзом шестой пакет санкций. Несмотря на наличие нефтяного эмбарго и серьезных ограничений для банков, россияне продолжают отшучиваться и язвить — видимо, в надежде, что это смягчит удар экономических ограничений.

О заявлении представительницы МИД рф Марии Захаровой и реакции на ее слова расскажет "Телеграф".

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Как сообщили росСМИ, Захарова не слишком охотно высказывалась на тему энергетических санкций, которые Евросоюз собрался воплотить в жизнь. Однако без едкости обойтись не смогла.

"Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, — заявила чиновница. — Мы будем скучать".

Как известно, прокремлевские политики придерживаются курса на то, что все антироссийские санкции якобы куда больше бьют по самим странам, которые их вводят.

Впрочем, в сети не все разделяют подобные настроения. Некоторые предлагают Захаровой готовиться к более печальной и не настолько богатой жизни уже в ближайшее время. Другие просто ужасаются от циничности и глупости её высказываний.

Напомним, что Европа таки готовится к введению санкций против российской нефти, однако они будут вступать в силу постепенно. Странам хотят дать переходной период, за который они смогут найти новых поставщиком топлива.