В сети рассказали о колоссальных потерях армии путина в Украине — из 4000 вернулось 700

Выжившие возвращаются домой покалеченными физически или психологически

Российская армия продолжает терять "живую силу" в войне с Украиной, и счет идет не на сотни, а на тысячи погибших военнослужащих. Только в Тоцком районе Оренбургской области, откуда на "спецоперацию" выдвинулись около 4000 военнослужащих, вернулись домой лишь 700.

Такие цифры озвучила Twitter-пользовательница под ником Lea, ссылаясь на личные источники, а также родственников выживших бойцов.

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Отметим, что российские бойцы не просто так дислоцировались именно в Тоцком районе. Здесь располагается одноименный учебно-артиллерийский полигон. К слову, как раз на нем советская власть провела испытания ядерного оружия в 1954 году, последствия которых ощутили на себе и военные, и гражданские.

Тоцкий район на карте россии

По информации юзерки, в Тоцкий район Оренбургской области из Украины живыми вернулись только 700 военнослужащих. Они потеряли в боях на территории другой страны около 3300 своих побратимов. Цифры являются округленными для удобства подсчета и отлично иллюстрируют "мощь второй армии мира".

По словам россиянки, военнослужащие пребывают в настоящем шоке от происходящего. Никто не ожидал подобных "результатов", также никто не понимает, как продолжать дальше служить после подобного урона.

Сеть, конечно же, не прошла мимо подобной новости, тут же выдав десятки шуток по теме. Некоторые же были весьма серьезны и поинтересовались, как долго еще россияне будут готовы умирать за путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Киевщине до сих пор остается вагон-рефрижератор с телами российских солдат, потому что рф отказывается признавать потери и забирать погибших. Точного количества погибших нет, однако на видео, попавшем в сеть, видны десятки трупов.

Всего же Кремль официально отчитался не более, чем о двух тысяч умерших солдатах и офицерах на войне в Украине. При этом реальные потери "живой силы" постепенно приближаются к 30 тысячам