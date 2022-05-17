Россияне не хотят воевать: в Украине озвучили интересное наблюдение и назвали "виновного"

Объявление мобилизации в россии станет нарушением общественного договора между кремлем и россиянами

Российский диктатор владимир путин не стал объявлять мобилизацию после 9 мая, как и не стал официально объявлять войну Украине, потому что россияне воевать не хотят.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник министра внутренних дел и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Россияне не хотят воевать. Они хотят смотреть на войну в телевизоре", — сказал он.

Денисенко говорит, что путинский режим на протяжении всех 20 лет у власти кормил их рассказами о "мощной армии" и триллионах долларов, которые на нее были потрачены. Это привело к тому, что обычные жители не понимают, почему лично им надо умирать на этой войне.

И это, говорит он, важный момент, поскольку сам путин причастен к этому.

В частности, виной стал неписанный договор между кремлем и обществом, согласно которому власти обеспечивают для простых людей повод для гордости в виде "вставание с колен" и дают благополучие, а они в свою очередь не выступают против действующего режима.

Если же путин решит объявить мобилизацию, то это будет нарушением этого договора. Также нарушением является и то, что кремль направил срочников в Украину.

"Для нас нарушение этого баланса – большой плюс", — добавил Денисенко.

Больше о том, что происходит в Украине и россии во время войны, а также случится ли заморозка конфликта, читайте в материале "Телеграф": Путин попал в собственную ловушку, все будет зависеть от одной битвы, – советник главы МВД Денисенко