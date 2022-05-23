Российский дипломат при ООН жестко проехался по Лаврову и подал в отставку

По словам дипломата, российский МИД больше не имеет отношения к дипломатии

Советник российской миссии при Организации объединенных наций в Женеве Борис Бондарев резко осудил войну в Украине и раскритиковал главу МИД РФ Сергея Лаврова. После этого дипломат подал в отставку, заявив, что ему стыдно за свою страну.

Соответствующее сообщение появилось на странице Бондарева в LinkedIn.

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Дипломат отметил, что за все время работы (а это более 20 лет) ему никогда не было так стыдно за свою страну.

"Развязана Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", — написал Борис Бондарев.

Кроме того, он жестко прошелся по Сергею Лаврову, отметив, что он представляет опасность всему миру. А российское министерство иностранных дел не занимается дипломатией, а "сеет ложь, вражду и войну".

"Министр Лавров – хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошел путь от профессионала и интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, к человеку, который постоянно транслирует противоречащие друг другу заявления и угрожает миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!", — написал он в своем заявлении.

Российский дипломат Борис Бондарев раскритиковал МИД и Лаврова

Стоит отметить, что Бондарев, вероятно, стал первым российским дипломатом, официально выступившим против войны в Украине, осудив за это российские власти, а затем подав в отставку. К слову, российский МИД на критику пока не ответил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сергей Лавров отметился заявлением о войне с Западом. По его словам, последствия ощутят все без исключения.