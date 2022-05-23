Російський дипломат при ООН жорстко проїхався по Лаврову і подав у відставку

За словами дипломата, російське МЗС більше не має стосунку до дипломатії

Радник російської місії при Організації об'єднаних націй у Женеві Борис Бондарєв різко засудив війну в Україні та розкритикував голову МЗС РФ Сергія Лаврова. Після цього дипломат подав у відставку, заявивши, що йому соромно за свою країну.

Відповідний допис з'явився на сторінці Бондарєва в LinkedIn.

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Дипломат зазначив, що за весь час роботи (а це понад 20 років) йому ще ніколи не було так соромно за свою країну та роботу.

"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом з усім західним світом, — не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії", — написав Борис Бондарєв.

Крім того, він жорстко пройшовся по Сергію Лаврову, зазначивши, що він становить небезпеку всьому світові. А російське міністерство закордонних справ не займається дипломатією, а "сіє брехню, ворожнечу та війну".

"Міністр Лавров – гарна ілюстрація деградації цієї системи. За 18 років він пройшов шлях від професіонала та інтелектуала, на якого хотілося дорівнювати багатьом співробітникам міністерства, до людини, яка постійно транслює заяви, що суперечать одна одній, і загрожує світові (тобто й Росії теж) ядерною зброєю!", — написав він у своїй заяві.

Російський дипломат Борис Бондарєв розкритикував МЗС та Лаврова

Варто зазначити, що Бондарєв, ймовірно, став першим російським дипломатом, який офіційно виступив проти війни в Україні, засудив за це російську владу, а потім подав у відставку. До слова, російське МЗС на критику поки не відповіло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сергій Лавров відзначився заявою щодо війни з Заходом. За його словами, наслідки відчують всі без винятку.