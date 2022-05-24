Разведка узнала о проблемах Путина с его преемниками

Фаворит у российского президента уже может быть, однако без эксцессов не обходится

Российский кровавый диктатор владимир путин, который предположительно борется с онкологическим заболеванием, может находиться в процессе поиска преемника на президентское кресло. При этом, по словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, конкретного имени называть он пока не планирует — опасается прямой конкуренции.

Об этом начальник украинской разведки поведал в интервью "Украинской правде".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Многие источники связывают прямую военную агрессию россии против Украины, как последние попытки болеющего раком путина войти в мировую историю. Близок к этой теории и Буданов, объясняющий, с какими проблемами насчет преемников столкнулся российский лидер.

"В разные периоды времени он задумывался над этим [поиском замены себе — ред.] и, в принципе, выбирал, как-то говорят, фаворита. Таких людей уже было несколько", — отмечает разведчик.

При этом Кирилл Буданов характеризует путина, как человека с определенными "маниакальными синдромами". Именно поэтому пока глава кремля не спешит всерьез готовить преемника. Скорее всего, так происходит из-за опасений вероятного смещений путина с "трона" раньше, нежели он сам того захочет.

"Поэтому он держит всех на определенной дистанции. И верит в то, что он будет править вечно, — говорит Буданов. — Но так не будет".

Глава ГУР считает, что путин, в конце концов, закончит, как и большинство других мировых диктаторов — то есть не умрет естественной смертью.

Напомним, ранее "Телеграф" собирал воедино информацию о том, какие еще серьезные заболевания могут быть диагностированы у кремлевского диктатора путина.

Также мы писали, что российский президент, вероятно, был прооперирован на днях и даже перенес ощутимое осложнение.