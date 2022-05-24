Кремль отреагировал на громкое увольнение российского дипломата при ООН: "Он против нас"

песков считает, что дипломат якобы пошел против всего российского народа

Рупор Кремля и пресс-секретарь российского президента дмитрий песков заявил, что уволившийся в знак протеста из-за войны в Украине представитель рф в ООН Борис Бондарев пошел против российского общества.

Как передает "Интерфакс", об этом песков заявил во время беседы с журналистами.

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"Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас", — заявил рупор Кремля.

На уточняющий вопрос, что значит "против нас", пресс-секретарь диктатора ответил: "Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются почти всем населением нашей страны. Следовательно, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны".

Напомним, что Борис Бондарев занимал должность советника российской миссии при Организации объединенных наций в Женеве. Накануне, 23 мая, он резко осудил войну на Украине и раскритиковал главу МИД РФ сергея лаврова. После этого дипломат подал в отставку, заявив, что ему стыдно за свою страну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от кровавого российского диктатора владимира путина отказываются даже его друзья. В частности, чешский президент Милош Земан разрешил 103 гражданам страны вступить в Вооруженные силы Украины и воевать против российских оккупантов.