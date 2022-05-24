Кремль відреагував на гучне звільнення російського дипломата при ООН: "Він проти нас"

пєсков вважає, що дипломат нібито пішов проти всього російського народу

Рупор Кремля та прессекретар російського президента дмитро пєсков заявив, що представник рф в ООН Борис Бондарєв, який звільнився у знак протесту через війну в Україні, пішов проти російського суспільства.

Як передає "Інтерфакс", про це пєсков заявив під час бесіди з журналістами.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

"Тут, напевно, можна сказати лише, що пан Бондарєв більше не з нами, скоріше він проти нас", — заявив рупор Кремля.

На уточнювальне питання, що означає "проти нас", прессекретар диктатора відповів: "Він засуджує події російського керівництва, а події російського керівництва підтримуються майже всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти спільної консолідованої думки нашої країни".

Нагадаємо, що Борис Бондарєв обіймав посаду радника російської місії при Організації об'єднаних націй у Женеві. Напередодні, 23 травня, він різко засудив війну в Україні та розкритикував голову МЗС рф сергія лаврова. Після цього дипломат подав у відставку, заявивши, що йому соромно за свою країну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від кривавого російського диктатора володимира путіна відмовляються навіть його друзі. Зокрема, чеський президент Мілош Земан дозволив 103 громадянам країни вступити до Збройних сил України та воювати проти російських окупантів.