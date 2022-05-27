Война или тюрьма: как в Чечне находят "добровольцев" воевать в Украине

В Чечне местные власти нашли способ находить "добровольцев" на войну в Украину

По мере того как в боях украинские воины ликвидируют вторгшихся в Украину российских военных, в том числе членов формирований, подчиненных главе Чечни рамзану кадырову (т.н. "кадыровцы"), местным чеченским властям приходится восполнять потери в живой силе путем похищения и принуждения.

Об этом пишет проект "Радио свобода" Кавказ.Реалии со ссылкой на данные правозащитных организаций.

В частности, к правозащитникам поступают обращения от жителей Чечни, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. Похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах.

В частности, оппозиционное движение 1ADAT пишет о "сотнях людей из разных районов" Чечни, похищенных с этой целью. По данным движения, в одной из нелегальных тюрем содержатся около ста человек, в другой — порядка трех десятков.

В правозащитной ассоциации "Вайфонд" рассказывают, что за последнее время к ним поступили десятки обращений от жителей Чечни, заявлявших о принудительной отправке на войну. Среди тех, кого вынуждают стать "добровольцами", есть люди с инвалидностью, а также госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в "добровольцы".

"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда", – приводит слова представительницы "Вайфонда" Кавказ.Реалии.

Как сообщалось, в ходе боев в Украине ВСУ берут в плен "кадыровцев", однако власти рф их очень оперативно обменивают.