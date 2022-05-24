ВСУ ликвидировали еще одного командира "кадыровцев": что известно

В СМИ сообщили, что оккупанта ликвидировали неподалеку от Северодонецка

Во время вторжения в Украину был ликвидирован еще один высокопоставленный "кадыровец" Асвад Идрисов.

Об этом проинформировала пресс-служба Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Фейсбук.

"В этот раз к vip-почитателям творчества кобзона присоединился командир второй роты специального полка имени кадырова капитан полиции Асвад Идрисов", — сказано в сообщении.

В Страткоме не стали сообщать, где и при каких обстоятельствах был уничтожен оккупант.

Стоит отметить, что по информации издания "Власть" Идрисов вместе с командиром пятого взвода полка прапорщиком Гапуром Дакаловым были ликвидированы неподалеку от Северодонецка 20 мая. Там же был убит заместитель командира четвёртого взвода полка кадырова старший сержант Али Бетишев.

Как известно, указанный полк является подразделением в составе российского МВД с местом дислокации в Грозном. В самой россии полк в 2021 году попадал в скандал после того, как один из бывших бойцов рассказал для СМИ о том, как "кадыровцы" занимаются внесудебными казнями в Чечне.

Также они принимают участие в боях в Украине, в частности их неоднократно видели в Мариуполе. Кроме того с самого начала войны появляются сообщения о том, что "кадыровцы" следят за тем, чтобы остальные оккупационные войска не сбегали с поля боя, выполняя функцию "заградотрядов".

В конце апреля из-за этого между ними и солдатами из Бурятии даже вспыхнул межэтнический конфликт, который закончился перестрелкой.