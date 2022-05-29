В россии детей выгнали на крестный ход к завершению учебного года (видео)

В россии ничего не меняется

В российском Екатеринбурге учеников согнали на крестный ход, приуроченный к завершению учебного года.

Кадрами мероприятия поделились росСМИ.

Как сообщается в местной епархии до этого сообщали, что на финальной точке маршрута будет проведен благодарственный молебен с участием студентов, школьников, педагогов и родителей, которые желают совместно "поблагодарить Бога за благополучное завершение учебного года".

По оценкам местных изданий, всего в мероприятии приняло участие около 600 человек. Часть из участников пришли на мероприятие с российскими флагами, а в молебне прозвучали слова в поддержку церковных иерархов, властей, страны и "воинства ея".

После того как кадры разлетелись по сети, пользователи выразили свое мнение о происходящем.

Как известно, в россии любят придавать особое внимание всяким духовным ритуалам. Так историк и публицист Валерий Соловей высказывал мнение, что даже российский диктатор владимир путин начал свою свое вторжение в Украину после того, как провел два ритуала, в которых шаманы убедили его начать полномасштабную войну, вместо того, чтобы обстрелять нашу страну не переходя границы.