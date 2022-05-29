У росії дітей вигнали на хресну ходу до завершення навчального року (відео)

У росії нічого не змінюється

У російському Єкатеринбурзі учнів зігнали на хресну ходу, присвячену завершенню навчального року.

Кадрами заходу поділилися росЗМІ.

Як повідомляється в місцевій єпархії до цього повідомляли, що на фінальній точці маршруту буде проведено подячний молебень за участю студентів, школярів, педагогів та батьків, які бажають спільно "подякувати Богу за благополучне завершення навчального року".

За оцінками місцевих видань, загалом у заході взяло участь близько 600 осіб. Частина учасників прийшли на захід з російськими прапорами, а в молебні прозвучали слова на підтримку церковних ієрархів, влади, країни та "воїнства її".

Після того, як кадри розлетілися мережею, користувачі висловили свою думку про те, що відбувається.

Як відомо, у росії люблять надавати особливу увагу будь-яким духовним ритуалам. Так історик і публіцист Валерій Соловей висловлював думку, що навіть російський диктатор володимир путін почав своє вторгнення в Україну після того, як провів два ритуали, в яких шамани переконали його розпочати повномасштабну війну, замість того, щоб обстріляти нашу країну не переходячи кордону.