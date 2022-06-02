российские солдаты не хотят воевать в Украине: СМИ узнали сколько "отказников" уволили

россия не имеет юридической возможности преследовать своих солдат, так как официально войну Украине она не объявляла

Сотни российских солдат были уволены из-за отказа воевать в Украине еще в начале полномасштабного вторжения россии.

Как пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на определенные документы, военные аналитики и украинские чиновники убеждены, что количество "отказников" может быть значительно больше.

По словам одного из представителей Пентагона, только в апреле российская армия потерпела серьезное поражение и потеряла тысячи своих солдат и единиц боевой техники. Кроме того, проблемы армии рф усугубляются систематическим дезертирством и неповиновением военнослужащих, что наблюдаются почти во всех военных формированиях страны-агрессора.

В то же время российские власти не спешат строго наказывать "отказников", ведь опасаются огласки. Главным наказанием за отказ идти в бой с украинцами является увольнение со службы, ведь юридических оснований для начала уголовного преследования тех, кто отказывается воевать в Украине, у россии нет, потому что официально войну Украине она не объявляла.

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российский солдат Альберт Сахибгареев, с которым удалось пообщаться журналистам издания, рассказал, что 8 февраля его направили на военные учения в Белгородскую область, перед тем отобрав у большинства военнослужащих средства связи. Кроме того, его подразделение получило приказ носить бронежилеты. Уже 24 февраля он якобы проснулся от услышанного неподалеку артиллерийского обстрела.

Сахибгареев говорит, что узнал о нападении россии на Украину после того, как тайком просмотрел Telegram-каналы. После того как осознал, что происходит, он скрылся из части и скрылся.

"Никто из нас не хотел этой войны", — заявил русский солдат.

Согласно данным, которые удалось получить изданию, от 4 марта 2022 года армия рф уменьшилась на несколько сотен военных — их уволили.

В публикации также упоминается решение гарнизонного военного суда в Нальчике по делу об увольнении 115 бойцов одного из подразделений росгвардии за отказ воевать в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Донбассе оккупанты уже готовы даже расстреливать своих генералов, лишь бы не идти на передовую и воевать с украинцами.