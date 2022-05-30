Оккупанты чуть не расстреляли своего же генерала: в войсках рф бунты

российские солдаты уже готовы убивать своих генералов, чтобы не идти в бой с украинцами

В Донецкой области контрактники российской оккупационной армии, уже 95-й день подряд воюющие против украинцев, устроили бунт и едва не убили одного из своих генералов и его охранников, заставлявших "отказников" продолжать бой. Оккупанты отказались выполнять преступные приказы руководства, поэтому командующий был вынужден позорно сбежать из передовой, поджав хвост.

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Об этом стало известно в понедельник, 30 мая, из нового телефонного разговора захватчика, который удалось перехватить представителям Службы безопасности Украины. По словам оккупанта, накануне к ним приехал командующий округом Валерий Солодчук. Он пытался подавить бунт солдат, категорически отказывавшихся идти "на передок".

Захватчик говорит, что от их бригады, где раньше насчитывалось более 600 человек, осталась только треть. Остальные либо ранены, либо погибли, поэтому воевать в Украине они больше не хотят.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах.., не поедете туда! …"И все. !". Тут наш пацаненок: Иди, говорит, вали! Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся здесь". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть ли не перестрелялись все. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказал жене захватчик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что солдаты российской "элитной" танковой дивизии массово начали писать рапорты на увольнение, ведь моральное состояние кафиров на крайне низком уровне и воевать с украинцами они больше не хотят.