В Москве горит бизнес-центр: в огне может погибнуть много людей (видео)

На седьмом этаже остались люди

В пятницу, 3 июня, в западной части Москвы загорелся крупный бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Огонь моментально распространился по всему зданию, охватив сразу несколько этажей. Предполагается, что от возможности выйти и быть эвакуированными сейчас отрезано около пятнадцати лиц.

Подробности о происходящем в российской столице сообщили в Telegram-каналах "SHOT" и "База", информирует "Телеграф".

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Пожар начался в Можайском районе Москвы несколько часов назад. Невзирая на сильный ливень, обрушившийся на город, пожарные и спасатели не могут ликвидировать возгорание из-за его силы. Если в самом начале инциденту присвоили третий ранг сложности, то спустя какое-то время он был изменен на пятый, наивысший.

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Людей оперативно успели эвакуировать, однако не всех. Сейчас сообщается, что внутри бизнес-центра, предположительно на седьмом этаже, может находиться до пятнадцати человек.

Пожар в бизнес-центре Москвы

Сейчас обсуждается применение пожарного поезда, который мог бы помочь эвакуировать оставшихся внутри посетителей центра.

Заметим, что огромные клубы дыма видны за много километров от места пожара.

Напомним, что нынешняя весна для россии весьма богата на пожары. Значительная территория страны пострадала от возгораний сухой растительности и лесов, в результате чего выгорали целые села и маленькие города.

Также "Телеграф" рассказывал о череде поджогов, которые коснулись российских военкоматов — по разным областям и регионам.