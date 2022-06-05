"путин – ненасытная гусеница": западный политолог четко объяснил цели кремля
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Политолог считает, что если кремлевского диктатора не остановить в Украине, то война может вспыхнуть с новой силой через несколько лет
Странам Запада стоит быть осторожными с призывами "не унижать" российского диктатора владимира путина и "найти для него выход".
Об этом в статье для швейцарского издания "Blick" рассказал политолог Марко Штеенберген. По его словам российский диктатор хорошо продумал роль жертвы и использует Запад, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.
Политолог отметил, что не может сказать, стоит ли ждать поражения россии в ближайшее время, однако для него очевидно, что путин не отказался от планов по Украине.
Российский диктатор, говорит Штеенберген, не показал, что хочет выйти из войны, а вместо этого продолжает сыпать угрозами.
Кроме того, он отметил, что глава кремля пытается достичь раскола на Западе, и если сейчас кто-то захочет помочь путину, то это будет свидетельствовать о том, что российский диктатор достиг своих целей.
Также политолог отмечает, что достичь соглашения о прекращении огня сейчас равносильно тому, чтобы дать путину передышку и возможность закончить войну через несколько лет.
"Отдать ему Донбасс и Крым было бы равносильно капитуляции Запада, а война в итоге распространилась бы на такие регионы как Приднестровье. путин не будет доволен и всегда будет хотеть большего – как ненасытная гусеница", — сказал Штеенберген.
Вместе с тем он отмечает, что сейчас российский диктатор хочет, чтобы население на Западе получило достаточно экономических последствий и восстало против войны.
"Это борьба за то, кто дольше задержит дыхание, и путин еще не задыхается", — добавил политолог.
Как сообщалось ранее, путин отреагировал на поставки новых партий западного вооружения и заявил, что россия "сделает из этого выводы" и нанесет удары по тем объектам в Украине, по которым удары еще не наносились.