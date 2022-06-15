путин снова наградил подразделение, убивавшее мирных украинцев

Бойцы 239-го полка причастны к изнасилованиям мирных жителей на Киевщине

Российский президент и кровавый диктатор владимир путин наградил орденом Жукова, который страна-агрессор дает за разработку и проведение крупных военных операций, 239-й танковый полк, бойцы которого убивали украинцев в Богдановке Киевской области.

Об этом в среду, 15 июня, сообщило издание "Медуза", отметив, что российские солдаты могли быть причастны не только к убийствам, но и к изнасилованиям мирных жителей Киевской области.

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Отмечается, что 239-й гвардейский танковый Краснознаменный, ордена Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк указом президента РФ владимира путина награжден орденом Жукова. Высокую государственную награду полку дали "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов".

Между тем издание пишет, что военнослужащие 239-го полка участвовали в боях у поселка Богдановка к востоку от Киева. Населенный пункт около трех недель был оккупирован российскими войсками и за это время там произошло как минимум три убийства и два изнасилования. И это только те случаи, которые стали известны российским СМИ.

Село Богдановка на Киевщине было оккупировано россиянами почти 3 недели

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале апреля путин присвоил звание "гвардейский" 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку, бомбившему мирные украинские города, убивая даже детей. Кроме того, кровавый диктатор наградил 64-ю российскую мотострелковую бригаду, которая больше всего зверствовала в Буче. Оба подразделения армии РФ получили высокие звания "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов" — так страна-агрессор называет мародерства, зверские убийства, массовое уничтожение мирных объектов и другие кровавые преступления своих солдат.