россиян готовят к мобилизации: журналист увидел явный признак

В россии психологически давят на население, готовя его к вероятной общей мобилизации

В российской москве решили отказаться от устаревших форм уличной агитации в виде баннеров с фашистской Z-символикой, однако развесили новые, на которых изображены погибшие на войне в Украине "герои".

Об этом в пятницу, 17 июня, в своем Телеграмм-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, еще совсем недавно в москве наблюдалось очень мало агитационных вывесок с фашистской Z-символикой. Однако на улицах российской столицы почти на каждом шагу размещены одинаковые, словно сделанные под копирку, биг-борды с фотографиями погибших в Украине, ряженых в парадную форму, оккупантов.

россиян готовят к мобилизации – в Москве заметили новые агитационные плакаты

"Значит, фото по личным делам, которые добавляют в некрологи. Это говорит о том, что их наскоро вытащили из файлов и сделали частью уличной пропаганды. Предварительный вывод. Власть, которая недавно избегала брать жителей столицы в оккупационную армию, теперь психологически готовит москвичей мобилизации. Открытой или скрытой", — написал Цаплиенко.

россиян начали готовить к мобилизации новыми агитационными бигбордами

Читайте также: Категория Блоги/мнения Объявление всеобщей мобилизации в россии приблизит конец русского рейха Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" о том, почему Украине выгодно объявление всеобщей мобилизации в россии:

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии объяснили, почему мобилизация не поможет в войне с Украиной. В частности, по словам военного эксперта Михаила Ходаренко, в рф нет ни резерва, ни пилотов, ни летного, поэтому общая мобилизация мало чем поможет.