Любимая газета путина признала россиян оккупантами
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Ответственных уже "наказали"
Российское пропагандистское издание "Московский комсомолец" в своей трансляции о вторжении россии в Украину за 17 июня назвало оккупантов правильным словом.
Вскоре "ошибку" было исправлено, а издание принесло извинения, тем не менее интернет все запомнил, а скриншот разлетелся по сети.
Соответсвующее сообщение касалось освобождения известного украинского волонтера Юлии Паевской, о котором в пятницу рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую оккупанты захватили в средине марта в Мариуполе, освободили из плена", — говорилось в изначальном сообщении.
Позже слово "оккупанты" было удалено из сообщения, а Паевскую пропагандисты обозвали "ярой украинской националисткой".
В сообщении издания случившееся назвали "грубейшей опиской", а всех причастные были "наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения".
Как сообщалось ранее, Паевская в день освобождения записала первое видеообращение, в котором поблагодарила Зеленского и подтвердила, что находится в безопасном месте.