Любимая газета путина признала россиян оккупантами

Ответственных уже "наказали"

Российское пропагандистское издание "Московский комсомолец" в своей трансляции о вторжении россии в Украину за 17 июня назвало оккупантов правильным словом.

Вскоре "ошибку" было исправлено, а издание принесло извинения, тем не менее интернет все запомнил, а скриншот разлетелся по сети.

Соответсвующее сообщение касалось освобождения известного украинского волонтера Юлии Паевской, о котором в пятницу рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую оккупанты захватили в средине марта в Мариуполе, освободили из плена", — говорилось в изначальном сообщении.

Позже слово "оккупанты" было удалено из сообщения, а Паевскую пропагандисты обозвали "ярой украинской националисткой".

В сообщении издания случившееся назвали "грубейшей опиской", а всех причастные были "наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения".

Как сообщалось ранее, Паевская в день освобождения записала первое видеообращение, в котором поблагодарила Зеленского и подтвердила, что находится в безопасном месте.