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Улюблена газета путіна визнала росіян окупантами

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Улюблена газета путіна визнала росіян окупантами Новина оновлена 20 червня 2022, 00:14

Відповідальних уже "покарали"

Російське пропагандистське видання "Московський комсомолець" у своїй трансляції про вторгнення росії в Україну за 17 червня назвало окупантів правильним словом.

Незабаром "помилку" було виправлено, а видання попросило вибачення, проте інтернет все запам’ятав, а скріншот розлетівся мережею.

Відповідне повідомлення стосувалося визволення з полону відомої української волонтери Юлії Паєвської, про яку в п’ятницю розповів президент України Володимир Зеленський.

"Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону", — йшлося у первісному повідомленні.

Пізніше слово "окупанти" було видалено з повідомлення, а Паєвську пропагандисти обізвали "затятою українською націоналісткою".

У повідомленні видання те, що трапилося, назвали "найгрубішою опискою", а всіх причетні були "покарані найсуворішим чином, аж до звільнення".

Як повідомлялося раніше, Паєвська в день визволення записала перший відеозвернення, в якому подякувала Зеленському і підтвердила, що знаходиться в безпечному місці.

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#Україна #Росія