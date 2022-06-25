Укр

Еще один знак для россии? В москве произошло символическое ЧП

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
5626
Теперь часть москвичей получила дополнительную головную боль из-за перекрытой дороги Новость обновлена 25 июня 2022, 14:45
Теперь часть москвичей получила дополнительную головную боль из-за перекрытой дороги

Интересно, что объект находился в состоянии строительства

В субботу, 25 июня, в Москве обвалилась часть недостроенного моста, который возводили на одном из участков Симферопольского шоссе. Конструкция буквально треснула посредине, развалившись на две огромные части.

Фотографии с места чрезвычайного происшествия опубликовали в одном из местных Telegram-каналов. Судя по снимкам, на месте уже работают специалисты, которые пытаются разобрать обвал. Причина падения пока не сообщается.

Добавим, что недостроенный мост был изготовлен из железобетона.

Мост на Симферопольском шоссе 25.06.2022
Мост просто треснул пополам

Демонтируют ли конструкцию полностью или рискнут восстановить, укрепив, неизвестно. Также нет информации о возможных пострадавших или жертвах.

Мост на Симферопольском шоссе 25.06.2022
Так выглядит конструкция с немного другого ракурса
Мост на Симферопольском шоссе 25.06.2022
Можно оценить масштабы

Последствия аварии устраняются на протяжении нескольких часов. Тем временем в сети уже отметили символизм такого происшествия.

Напомним, это уже не первое "знаковое" для россии событие, произошедшее в субботу, 25 июня. Ранее мы рассказывали, что во время богослужения прямо перед телевизионными камерами эффектно упал московский партриарх кирилл, поддерживающий войну против Украины.

Теги:
#Москва #Россия #Обвал #Мост