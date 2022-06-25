Еще один знак для россии? В москве произошло символическое ЧП

Интересно, что объект находился в состоянии строительства

В субботу, 25 июня, в Москве обвалилась часть недостроенного моста, который возводили на одном из участков Симферопольского шоссе. Конструкция буквально треснула посредине, развалившись на две огромные части.

Фотографии с места чрезвычайного происшествия опубликовали в одном из местных Telegram-каналов. Судя по снимкам, на месте уже работают специалисты, которые пытаются разобрать обвал. Причина падения пока не сообщается.

Добавим, что недостроенный мост был изготовлен из железобетона.

Мост просто треснул пополам

Демонтируют ли конструкцию полностью или рискнут восстановить, укрепив, неизвестно. Также нет информации о возможных пострадавших или жертвах.

Так выглядит конструкция с немного другого ракурса

Можно оценить масштабы

Последствия аварии устраняются на протяжении нескольких часов. Тем временем в сети уже отметили символизм такого происшествия.

Напомним, это уже не первое "знаковое" для россии событие, произошедшее в субботу, 25 июня. Ранее мы рассказывали, что во время богослужения прямо перед телевизионными камерами эффектно упал московский партриарх кирилл, поддерживающий войну против Украины.