У путина придумали новое "оправдание" вторжению и отказались отдавать пленных украинцев

Оправдания кремлевской агрессии с каждым разом становятся все нелепее

Россияне не устают выискивать причины, которые бы стали определяющими для объяснения их вторжения в Украину, поэтому даже не согласовывают новые "версии" друг с другом. Так, по мнению руководителя следственного комитета рф александра бастрыкина, "спецоперацию" россия начала из-за того, что к 8 марта 2022 года ВСУ готовили полноценную атаку на россию. При этом последняя версия диктатора путина о причине начала войны касалась "помощи народам Донбасса".

Это и другие не менее циничные заявления от российского чиновника прозвучали на мероприятии в Санкт-Петербурге, сообщают росСМИ. Интересно, что даже молодежь, перед которой бастрыкину пришлось выступать, закатывала глаза на заявления об "украинских фашистах".

Причина вторжения

По словам бастрыкина, в начале весны украинские военнослужащие должны были бы начать некую военную спецоперацию. Как убеждает представитель ск рф, главной целью ВСУ был выход на границу россии.

При этом он говорит, что движение наши защитники якобы должны были начать с Северодонецка. Вполне возможно, что таким циничным образом россияне пытаются оправдать то, что практически сравняли этот город с землей, прежде чем украинские военные тактически отступили.

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Отказ от передачи военнопленных

Наиболее циничным в нынешней ситуации является несоблюдение россией любых прав человека. Они устраивают теракты среди мирных жителей, а также абсолютно пренебрегают правилами, что касаются пленных.

Согласно заявлению бастрыкина, россияне решили не передавать Украине военных, которые были вынуждены сдаться в плен.

"А то они думали: сдадимся и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", — подчеркнул чиновник.

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Он пообещал работать со всеми такими военнослужащими "подробно и обстоятельно". Вполне вероятно, с них еще и планируют запросить некий "материальный ущерб", который города получили в ходе боев.

"Не знаю, как они будут возмещать, но должны оценить, не только смерти и ранения, страхи, испуги, моральный вред, но и материальный ущерб Донбассу", — высказался на эту тему александр бастрыкин.

На этом фоне еще более циничным является недавнее высказывание бывшего российского президента дмитрия медведева, который утверждал о большом уважении к украинскому народу.