Портрет российского диктатора стоял за решеткой, пока его не спрятали коммунальщики

В российском Екатеринбурге работники местного коммунального предприятия грязными тряпками "спасали" портрет диктатора владимира путина, который в течение нескольких дней активно обсуждали в социальных сетях.

Соответствующие кадры в пятницу, 1 июля, распространил оппозиционный Telegram-канал Nexta.

Отмечается, что молодежь увидела портрет "бункерного карлика" уже давно. Примечательно, что его разместили за широкой решеткой ограды. В этом увидели политическую подоплеку, поэтому в соцсетях было множество фото с откровенными насмешками.

Понятно, что коммунальщикам дали команду исправить ситуацию, поэтому они исходили из того, что имели. Поскольку просто снять портрет они не могли, боясь испортить лицо диктатору, поэтому они решили накрыть его тряпками, которые фиксировали серым скотчем. Таким образом российского президента за решеткой прятали от посторонних глаз грязным покрывалом.

Пользователи сети такое решение проблемы оценили, отметив, что портрету владимира путину не хватает черной траурной ленты. А кое-кто сравнил накрытие портрета тряпкой с погребальным ритуалом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у российского диктатора владимира путина нашли признаки психических расстройств. Специалисты говорят, что он может быть болен деменцией, психопатией или даже иметь бредовое расстройство.

Кроме психических проблем у путина есть еще и физические — обсуждалась вероятность того, что у российского президента есть проблемы с легкими, которые могли спровоцировать раковые метастазы. Эту версию озвучивал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Также напомним, что врач-невропатолог Татьяна Майка специально для "Телеграфа" подробно рассказала, какими заболеваниями может страдать российский лидер.