Портрет російського диктатора стояв за ґратами, поки його не заховали комунальники

У російському Єкатеринбурзі працівники місцевого комунального підприємства брудними ганчірками "рятували" портрет диктатора володимира путіна, який протягом кількох днів активно обговорювали у соціальних мережах.

Відповідні кадри у п'ятницю, 1 липня, розповсюдив опозиційний Telegram-канал Nexta.

Зазначається, що молодь міста побачила портрет "бункерного карлика" вже давно. Примітно, що його розмістили за широкими ґратами огорожі. В цьому побачили політичне підґрунтя, тому в соцмережах було безліч фото з відвертими насмішками.

Зрозуміло, що комунальникам дали команду якось виправити ситуацію, тому вони виходили з того, що мали. Оскільки просто зняти портрет вони не могли, боячись зіпсувати диктатору обличчя, тому вони вирішили накрити його ганчірками, які фіксували сірим скотчем. У такий спосіб російського президента за ґратами ховали від сторонніх очей брудним ганчір'ям.

Користувачі мережі таке вирішення проблеми оцінили, зазначивши, що портрету володимира путіна не вистачає чорної жалобної стрічки. А дехто порівняв накриття портрета ганчір'ям з похоронним ритуалом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російського диктатора володимира путіна знайшли ознаки психічних розладів. Фахівці кажуть, що він може бути хворий на деменцію, психопатію чи навіть мати маячний розлад.

Крім психічних проблем путін має ще й фізичні — обговорювалася ймовірність того, що російський президент має й проблеми із легенями, які могли спровокувати ракові метастази. Цю версію озвучував радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Також нагадаємо, що лікар-невропатолог Тетяна Майка спеціально для "Телеграфу" детально розповіла, від яких захворювань може страждати російський лідер.