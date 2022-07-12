Седая и постаревшая: одиозная киевская экс-преподавательница показала, во что превратилась после побега в россию

Бильченко в соцсетях активно поддерживает российскую войну против Украины

Бывшая преподавательница Киевского педагогического университета им. Драгоманова и фанатка "русского мира" Евгения Бильченко, которая в 2021 году после увольнения с работы сбежала в Санкт-Петербург и вышла там замуж, показала, во что превратилась в своей любимой россии. Она отрастила седину и сильно осунулась.

Бильченко в

Бильченко после

Пост-сравнение до и после Бильченко опубликовала на своей странице в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте". "Вот такой я была в Киеве, когда я преподавала в университете Драгоманова (накрашенная с короткими рыжими волосами, в хиппи). Вот такой (ненакрашенная, длинные седые волосы, в камуфле) я стала в Петербурге, в России, в основном после спецоперации. Вам как больше?", — написала Бильченко. В комментариях она похвасталась, что теперь у нее "глаза счастливы", а внешность ей стала безразлична.

Впрочем, бывшая киевлянка все же написала, что многие ее прежние киевские соратники после начала полномасштабного российского вторжения сменили позицию и отвернулись от россии. Но при этом все равно выразила поддержку "спецоперации" кремля.

О Бильченко известно, что в настоящее время в Санкт-Петербурге она занимается волонтерством в поддержку оккупационной армии. Бывшая преподавательница столичного педуниверситета носит футболку с буквой Z и публикует посты в поддержку войны.

Как писал "Телеграф", ранее Бильченко уже жаловалась, что в россии ее не приняли с тем восторгом, на который она рассчитывала – не обеспечили всем, не дали работу. Даже несмотря на то, как старательно она защищала "русский мир" в Киеве.