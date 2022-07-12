Сива і змарніла: одіозна київська ексвикладачка показала, на що перетворилась після втечі до росії

Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України

Колишня викладачка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і фанатка "руского міра" Євгенія Більченко, яка у 2021 році після звільнення з роботи втекла до Санкт-Петербургу і вийшла там заміж, показала, на що перетворилась в омріяній росії. Вона відростила сивину і сильно змарніла.

Більченко до

Більченко після

Пост-порівняння до і після Більченко опублікувала на своїй сторінці у заблокованій в Україні соцмережі "Вконтакті". "Ось такою я була в Києві, коли я викладала в університеті Драгоманова (нафарбована з коротким рудим волоссям, у хіпі). Ось така (ненафарбована, довге сиве волосся, у камуфлі) я стала в Петербурзі, в росії, в основному після спецоперації. Як вам більше?", — написала Більченко. У коментарях вона похвалилась, що тепер у неї "очі щасливі", а на зовнішність їй стало байдуже.

Втім, колишня киянка все ж написала, що чимало її давніх київських соратників після початку повномасштабного російського вторгнення змінили позицію і відвернулись від росії. Але при цьому все одно висловила підтримку "спецоперації" кремля.

Про Більченко відомо, що зараз у Санкт-Петербурзі вона займається волонтерством на підтримку окупаційної армії. Колишня викладачка столичного педуніверситету носить футболку з літерою Z і публікує пости на підтримку війни.

Як писав "Телеграф", раніше Більченко уже скаржилась, що в росії її не прийняли із тим захватом, на який вона розраховувала – не забезпечили усім, не дали роботу. Навіть попри те, як старанно вона захищала "рускій мір" у Києві.