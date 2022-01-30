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Більченко, що втекла в Росію, вийшла заміж і готова померти за "російський світ"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Євгенія Більченко та Аркадій Весєлов Новина оновлена 30 січня 2022, 22:38
Євгенія Більченко та Аркадій Весєлов

Ексвикладачка розповіла про свій улюблений момент

Колишня професорка київського НПУ ім. Драгоманова Євгенія Більченко, яка неодноразово озвучувала свою антиукраїнську позицію, після переїзду до Росії таки змогла налаштувати своє особисте життя та знову зізналася у любові до "російського світу".

Про це вона повідомила у своєму Фейсбуку.

Більченко показала фотографії із весільної церемонії, що відбулася у Санкт-Петербурзі. Обранцем ексвикладачки став російський поет Аркадій Веселов.

Крім того, вона розповіла про свій улюблений спільний епізод.

"Ми зізналися один одному, що готові померти за російський світ. На вулиці", — написала вона.

Більченко та Весєлов
Більченко та Весєлов

Як повідомлялося раніше, Більченко звільнили наприкінці липня 2021 року з університету Драгоманова через скандал, що спалахнув на ґрунті її антиукраїнських висловлювань. Зокрема, вона порівнювала Україну з "онкохворою американською колонією".

Пізніше вона розповіла, що після скандалу сподівалася, що її "підбере Росія чи бодай ОПЗЖ ". Зрештою Більченко залишилася віч-на-віч зі своїми проблемами та почала скаржитися на те, що в Росії жити не так добре, як вона собі це уявляла.

Теги:
#Росія #Санкт-Петербург #Євгенія Більченко
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