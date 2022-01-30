Укр

Сбежавшая в Россию Бильченко вышла замуж и готова умереть за "русский мир"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Евгения Бильченко и Аркадий Веселов Новость обновлена 30 января 2022, 22:38
Евгения Бильченко и Аркадий Веселов

Экс-преподаватель рассказала о своем любимом моменте

Бывшая профессор киевского НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко, которая неоднократно озвучивала свою антиукраинскую позицию, после переезда в Россию таки смогла настроить свою личную жизнь и вновь призналась в любви к "русскому миру".

Об этом она сообщила в своем Фейсбук.

Бильченко показала фотографии со свадебной церемонии, которая прошла в Санкт-Петербурге. Избранником экс-преподавателя стал российский поэт Аркадий Веселов.

Кроме того, она рассказала о своем любимом совместном эпизоде.

"Мы признались друг другу, что готовы умереть за русский мир. Прямо на улице", — написала она.

Бильченко и Веселов
Бильченко и Веселов

Как сообщалось ранее, Бильченко уволили в конце июля 2021 года из университета Драгоманова из-за скандала вспыхнувшего на почве ее антиукраинских высказываний. В частности она сравнивала Украину с "онкобольной американской колонией".

Позже она рассказала, что после скандала надеялась, что ее "подберет Россия или хотя бы ОПЗЖ". В конечном итоге Бильченко осталась наедине со своими проблемами и начала жаловаться на то, что в России жить не так хорошо, как она себе это представляла.

Теги:
#Россия #Санкт-Петербург #Евгения Бильченко
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