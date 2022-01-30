Сбежавшая в Россию Бильченко вышла замуж и готова умереть за "русский мир"
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Экс-преподаватель рассказала о своем любимом моменте
Бывшая профессор киевского НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко, которая неоднократно озвучивала свою антиукраинскую позицию, после переезда в Россию таки смогла настроить свою личную жизнь и вновь призналась в любви к "русскому миру".
Об этом она сообщила в своем Фейсбук.
Бильченко показала фотографии со свадебной церемонии, которая прошла в Санкт-Петербурге. Избранником экс-преподавателя стал российский поэт Аркадий Веселов.
Кроме того, она рассказала о своем любимом совместном эпизоде.
"Мы признались друг другу, что готовы умереть за русский мир. Прямо на улице", — написала она.
Как сообщалось ранее, Бильченко уволили в конце июля 2021 года из университета Драгоманова из-за скандала вспыхнувшего на почве ее антиукраинских высказываний. В частности она сравнивала Украину с "онкобольной американской колонией".
Позже она рассказала, что после скандала надеялась, что ее "подберет Россия или хотя бы ОПЗЖ". В конечном итоге Бильченко осталась наедине со своими проблемами и начала жаловаться на то, что в России жить не так хорошо, как она себе это представляла.