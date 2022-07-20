"Спасибо сыну за машину": история о родителях убитого в Украине оккупанта, купивших машину на "гробовые", наделала шума в сети

История показательна, но не единична

На днях российские пропагандисты сняли сюжет о том, как родители ликвидированного в Украине оккупанта хвастались новой машиной, которая была куплена на "гробовые" деньги. Хоть многие и восприняли это, как своеобразную рекламу "достижений" российского автопрома, но в сети появилась и другая версия произошедшего.

Так пользователь твиттер Бакар Янгулбаев рассказал о недавнем разговоре со знакомой из Краснодара, которая сообщила, что смерть брата помогла семье закрыть ипотеку.

"Он все равно живой был бесполезный, а так мы ипотеку закрыли за его счёт", — сказала девушка.

Автор поста добавил, что история с покупкой машины на "гробовые" средства для россии не является единичным случаем.

Эти его слова вызвали бурную реакцию других пользователей сети. Некоторые из них рассказывали подобные истории, а другие предположили, что для жителей депрессивных российских регионов умереть за крупную сумму денег не кажется столь уж плохим вариантом.

То самое видео можно посмотреть ниже.

Как сообщалось ранее, далеко не все семьи убитых россиян получают компенсации. Так одна женщина из Иркутской области пожаловалась журналистам, что не смогла добиться выплат и случайно показала холодильник, на котором видна наклейка на украинском языке. Как украинский холодильник попал в поселок в четырех тысячах километров от границы догадаться несложно.