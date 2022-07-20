"Дякую сину за машину": історія про батьків убитого в Україні окупанта, які купили машину на "гробові", наробила шуму в мережі

Історія показова, але не поодинока

Днями російські пропагандисти зняли сюжет про те, як батьки ліквідованого в Україні окупанта вихвалялися новою машиною, яка була куплена на "похоронні" гроші. Хоча багато хто й сприйняв це як своєрідну рекламу "досягнень" російського автопрому, але в мережі з’явилася й інша версія події.

Так, користувач твіттер Бакар Янгулбаєв розповів про нещодавню розмову зі знайомою з Краснодара, яка повідомила, що смерть брата допомогла сім’ї закрити іпотеку.

"Він все одно живий був марний, а так ми іпотеку закрили його коштом", — сказала дівчина.

Автор посту додав, що історія із купівлею машини на "похоронні" кошти для росії не є поодиноким випадком.

Ці слова викликали бурхливу реакцію інших користувачів мережі. Деякі з них розповідали подібні історії, а інші припустили, що для жителів депресивних російських регіонів померти за велику суму грошей не здається таким поганим варіантом.

Те саме відео можна переглянути нижче.

Як повідомлялося раніше, далеко не всі сім’ї вбитих росіян одержують компенсації. Так одна жінка з Іркутської області поскаржилася журналістам, що не змогла домогтися виплат і випадково показала холодильник, на якому видно наклейку українською мовою. Як український холодильник потрапив до селища за чотири тисячі кілометрів від кордону здогадатися нескладно.