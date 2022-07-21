Зеленский потерял "Сватов" и "Квартал 95": россия отобрала у украинского президента права

Теперь эти товарные знаки может зарегистрировать на себя кто-либо из россиян. И точка

Не так давно в интернете появилась информация, что россия собирается снимать продолжение сериала "Сваты", который является детищем студии "Квартал 95", напрямую связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам он являлся продюсером оригинального шоу. Даже с учетом того, что в россии закон не имеет никакой силы, если он не выгоден местной диктатуре, возникали вопросы, на каких основаниях россияне будут использовать чужую интеллектуальную собственность.

И вот появилось объяснение. Как заявил пропагандистскому РИА "Новости" юрист Борис Башилов, Зеленский в россии потерял права на товарные знаки "Сваты" и "Квартал 95", а заодно и на "Рассмеши комика". По его словам, теперь кто угодно может подать заявку в распатент и зарегистрировать аналогичные товарные знаки. Главное, чтобы они не походили на предыдущие до степени смешения.

Сообщается, что все указанные товарные знаки были зарегистрированы в россии в 2012 году. После избрания на пост президента Зеленский добровольно передал права на них ООО "Закупочные решения". На перечисленные товарные знаки были зарегистрированы практически все классы товаров и услуг – от изготовления курятины, минеральной воды и молока до рекламных мероприятий и дрессировки животных.

Как сообщал "Телеграф", премьера скандального седьмого сезона "Сватов" состоялась не только в Украине, но и в россии. Причем произошло это в конце декабря – накануне начала полномасштабной войны.