Зеленський втратив "Сватів" і "Квартал 95": росія відібрала в українського президента права

Тепер ці товарні знаки може зареєструвати на себе будь-хто з росіян. І крапка

Не так давно в інтернеті з’явилась інформація, що росія збирається знімати продовження серіалу "Свати", який є дітищем студії "Квартал 95", котра напряму пов’язана з президентом України Володимиром Зеленським. Сам він був продюсером оригінального шоу. Навіть з урахуванням того, що в росії закон не має жодної сили, якщо він не вигідний місцевій диктатурі, виникали питання, на яких підставах росіяни використовуватимуть чужу інтелектуальну власність.

І от з’явилось пояснення. Як заявив пропагандистському РІА "Новості" юрист Борис Башилов, Зеленський в росії втратив права на товарні знаки "Свати" і "Квартал 95", а заразом і на "Розсміши коміка". За його словами, тепер будь-хто може подати заявку до роспатенту і зареєструвати аналогічні товарні знаки. Головне, щоби вони не були схожими на попередні настільки, щоби їх можна було сплутати.

Повідомляється, що усі вказані товарні знаки були зареєстровані в росії у 2012 році. Після обрання на пост президента України Зеленський добровільно передав права на них ТОВ "Закупівельні рішення". На перелічені товарні знаки було зареєстровано практично всі класи товарів та послуг – від виготовлення курятини, мінеральної води та молока до рекламних заходів та дресирування тварин.

Як повідомляв "Телеграф", прем’єра скандального сьомого сезону "Сватів" відбулася не тільки в Україні, але й в росії. Причому сталось це наприкінці грудня – напередодні початку повномасштабної війни.