россия будет следить за Украиной с помощью иранского спутника: чей он на самом деле и что умеет
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россия сообщила Ирану о намерении самостоятельно использовать спутник для того, чтобы шпионить за Украиной
В начале шестого месяца полномасштабного вторжения кровавая россия придумала новый способ, благодаря которому сможет шпионить за Украиной. рф намерена использовать для этого иранский разведывательный спутник "Хайам", о чем уже успела сообщить стране-собственнице.
Как пишет The Washington Post, запуск спутника намечен на следующей неделе. Предварительно это произойдет во вторник, 9 августа, с территории космодрома "Байконур". В рамках вспомогательного средства будут использовать ракету "Союз".
Иран отмечает, что Иран преследовал цель использовать указанный спутник для шпионажа на Ближнем Востоке. В то же время россия дала согласие на строительство для него системы "Канопус-V". Ее планируют модернизировать с помощью камеры высокого расширения, благодаря которой Тегеран сможет на систематической основе следить за важными объектами, расположенными на территории Ирана и Персидского залива.
Также известно, что россия заявила о намерениях самостоятельно использовать спутник для наблюдения за целями в Украине в течение нескольких месяцев или даже дольше.
По сообщению западных силовых ведомств, установленная на спутнике камера имеет разрешение в 1,2 метра. Это позволяет существенно расширять возможности "Хайма", в частности, "поручить" новому спутнику вести непрерывный контроль за выбранными местами.
Следует также отметить, что официально иранское агентство Mehr News сообщило, что спутник "Хайям" принадлежит Иранскому космическому агентству и предназначен, среди прочего, для повышения производительности сельского хозяйства, мониторинга водных ресурсов и борьбы со стихийными бедствиями.
В то же время, в россии уточнили, что спутник разработан и изготовлен российскими предприятиями, входящими в периметр "Роскосмоса".
Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший украинский президент Леонид Кучма сообщил три сценария, в рамках которых россия все же может решиться на применение ядерного оружия в Украине.