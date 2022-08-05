россия сообщила Ирану о намерении самостоятельно использовать спутник для того, чтобы шпионить за Украиной

В начале шестого месяца полномасштабного вторжения кровавая россия придумала новый способ, благодаря которому сможет шпионить за Украиной. рф намерена использовать для этого иранский разведывательный спутник "Хайам", о чем уже успела сообщить стране-собственнице.

Как пишет The Washington Post, запуск спутника намечен на следующей неделе. Предварительно это произойдет во вторник, 9 августа, с территории космодрома "Байконур". В рамках вспомогательного средства будут использовать ракету "Союз".

Иран отмечает, что Иран преследовал цель использовать указанный спутник для шпионажа на Ближнем Востоке. В то же время россия дала согласие на строительство для него системы "Канопус-V". Ее планируют модернизировать с помощью камеры высокого расширения, благодаря которой Тегеран сможет на систематической основе следить за важными объектами, расположенными на территории Ирана и Персидского залива.

Также известно, что россия заявила о намерениях самостоятельно использовать спутник для наблюдения за целями в Украине в течение нескольких месяцев или даже дольше.

По сообщению западных силовых ведомств, установленная на спутнике камера имеет разрешение в 1,2 метра. Это позволяет существенно расширять возможности "Хайма", в частности, "поручить" новому спутнику вести непрерывный контроль за выбранными местами.

Следует также отметить, что официально иранское агентство Mehr News сообщило, что спутник "Хайям" принадлежит Иранскому космическому агентству и предназначен, среди прочего, для повышения производительности сельского хозяйства, мониторинга водных ресурсов и борьбы со стихийными бедствиями.

В то же время, в россии уточнили, что спутник разработан и изготовлен российскими предприятиями, входящими в периметр "Роскосмоса".

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший украинский президент Леонид Кучма сообщил три сценария, в рамках которых россия все же может решиться на применение ядерного оружия в Украине.