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Понравилась компенсация: в России родители отказались искать пропавшего на войне сына

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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"Гробовые" дя россиян предпочтительней возвращения из плена своих солдат Новость обновлена 10 августа 2022, 18:08
"Гробовые" дя россиян предпочтительней возвращения из плена своих солдат

Россияне предпочитают "гробовые" освобождению своих попавших в плен в Украине сыновей

Военная кампания Владимира Путина под названием "спецоперация" погубила жизни не только десятков тысяч украинцев, но и самих россиян. Десятки тысяч военных РФ погибли на украинской земле, многие попали в плен или были брошены на поле боя.

Не всегда родные и близкие российских военных ищут их, бывают случаи, когда за компенсацию родители соглашаются попросту забыть о сыне, который пошел убивать в чужую страну.

Об одном из таких случаев рассказывает издание The Insider, уточняя, что в руки журналистов попали материалы прокуратуры, куда жалуются близкие военных-участников "спецоперации", а иногда и сами армейцы.

В одном из заявлений некая София Акимова утверждает, что ее парень — военнослужащий РФ Тайманов Анатолий Николаевич (в/ч 73612, 31 бригада г. Ульяновск) якобы еще 14 февраля уехал на учения и за день до вторжения в последний раз вышел с ней на связь, сообщив, что войска получили приказ идти в наступление.

"Более месяца мы звонили в часть, в МО, и нам постоянно сообщали, что Анатолий жив и с ним все в порядке. 08.04.2022 г. без пояснения причин у родителей Анатолия в части 73612 взяли ДНК, а 13.04.2022 г. в обед сообщили, что 15.04.2022 г. состоятся похороны", — пишет в заявлении София. По ее информации, в марте военного искали представители военкомата. Якобы поиски вели даже на территории ЧАЭС (была захвачена российскими войсками с 24 февраля по 31 марта 2022 года).

Девушка жалуется в прокуратуру, что мол ДНК-экспертизу не проводили и хоронили одни лишь ноги. Сам Анатолий якобы погиб в Гостомеле под Киевом еще в марте. Отметим, что бои за Гостомель были с первого дня полномасштабного вторжения — там находится аэропорт и воинские части. В ожесточенных боях ВСУ сумели выбить войска РФ и вернуть контроль над всей Киевской областью.

"В конце марта мы увидели на украинских интернет-ресурсах двух пленных десантников. Место было указано как Киевская обл. В одном из солдат я узнала своего Анатолия и обратилась в ведомство омбудсмена Москальковой. С нами связались и обещали помощь в поиске среди попавших в плен, но попросили документ, выданный в морге, как подтверждение. Такой документ есть у родителей Анатолия, но они не желают его давать, чтобы попытаться разыскать сына среди пленных или тяжелораненых. Их устраивает денежная компенсация. Документа о проведении ДНК-экспертизы нет вообще. Кого мы хоронили, мы не знаем", — рассказывает девушка.

То есть родителям говорят, что их сын может быть жив, но они отказываются искать, потому что уже получили компенсацию.

Письмо девушки в российскую прокуратуру мы оставим здесь полностью в исходном виде.

Письмо россиянки в прокуратуру

Напомним, по данным украинского Генштаба, с момента вторжения на территории Украины погибли уже почти 43 тысячи военных. Россия же масштабы потерь скрывает, хотя сведения об утраченной технике и открытые источники говорят о десятках тысяч убитых в ходе "спецоперации".

Пока власти РФ говорят, что "спецоперация идет по плану", в самой России уже публично собирают пополнение для армии. Также проводится скрытая мобилизация в тюрьмах и среди населения.

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#Украина #Россия #Война #Плен #гробовые