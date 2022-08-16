Добивали раненых и вредили себе: спецназовцы рф рассказали ужасную правду о своей службе

Элитная бригада спецназа ГРУ признала свой разгром в Украине

Пока так называемое министерство обороны россии утверждает, что не несет никаких потерь в Украине, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценивает количество уничтоженных подразделений противника в 20%, сами российские военнослужащие стали раскрывать журналистам правду о своей службе. Так служащие 14-ой бригады спецназа ГРУ поделились, как именно было разгромлено их считавшееся элитным подразделение.

Пообщаться они согласились с журналистами издания list-news. Как заявили в редакции, таким образом военнослужащие пытаются добиться огласки своих проблем и дальнейшего их решения.

Бригада знаменита тем, что в ней служил Анатолий Чепига – отравитель из ФСБ, который под именем Руслан Боширов вместе с Александром Мишкиным (Александр Петров) устроил покушение на Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери. Сейчас бойцы подразделения утверждают, что она практически полностью уничтожена. Бригада воевала на Изюмском и Славянском направлениях, но с первых дней страдала от отсутствия необходимого обеспечения – от техники и бронежилетов до пайков.

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Такое отношение к бойцам выливалось также в преступные приказы. Так они рассказали журналистам, что командир бригады лично приказал начальнику медслужбы добить раненного офицера. Тот приказ исполнил, но вернулся домой в Хабаровск с психическим расстройством. При этом раненых не жалеют настолько, что полковник по фамилии Биланчук лично срывал с них в госпитале капельницы и гнал обратно на фронт.

Служащие бригады также рассказали, что им отказывались оформлять ранения как боевые, пока они не заплатят взятку. Врачи требуют за это 30% от суммы положенной за ранение денежной компенсации – единоразовая компенсация от государства составляет 3 млн рублей. Если кто отказывается, травму записывают не как боевую и на деньги претендовать такой боец уже не может. Кроме того, командование скрывает потери, в том числе, чтобы сэкономить на "гробовых" выплатах.

Еще одна проблема бригады – массовый отказ бойцов воевать. В отказниках оказываются даже командиры. При этом на них оказывают давление и запугивают, чтобы вернуть в строй. Военнослужащие, в свою очередь, через матерей и жен пишут жалобы в прокуратуру. Особенно много россиян стало отказываться воевать после того, как в распоряжение ВСУ начало поступать западное вооружение. Демотивирующим фактором становятся также обещания украинских спецслужб установить личность каждого, причастного к военным преступлениям, и привлечь к ответственности. Как рассказали спецназовцы журналистам, пик отказов пришелся на май, когда рапорты писали целыми подразделениями, наплевав на угрозы уголовной ответственностью.

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По опубликованным данным, в конце июня командир бригады перестал принимать рапорта на отказ от участия в боевых действиях и стал сжигать их. В ответ бойцы начали собирать на командование компромат, в частности записывать их разговоры на диктофон.

Возможности для ротации бригада исчерпала в июне. На фронт начали привлекать людей, набранных по заниженным критериям и без должной подготовки. А тем, кто уже находится в Украине, запретили въезжать на территорию рф, чтобы предотвратить дезертирство. В конце концов, до самих военнослужащих 14 бригады стало доходить, что их используют в качестве пушечного мяса. Многие начали злоупотреблять алкоголем и наркотиками и устраивать драки, в том числе со смертельным исходом. Участились случаи самоубийств.

Как сообщал "Телеграф", российские военные начали вывозить свои семьи из оккупированного Мелитополя.