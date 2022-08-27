"Никак одуплить не может": назван главный просчет путина в планах по Украине

От планов захвата всей Украины диктатор не отказывается, но при этом забывает учесть все обстоятельства

Планы путина захватить всю Украину блицкригом давно провалились, но он не оставляет попыток добиться своего, даже решил увеличить численность российской армии. Но при этом кремлевский диктатор не учел главного – специфику эпохи ХХІ века, в котором подобные войны уже невозможны. Такое мнение высказал военный журналист Аркадий Бабченко.

В интервью Дмитрию Гордону Бабченко предположил, что путину промахнулся с рождением лет так на 150. "Вот если бы он 150 лет назад родился, он бы вошел, наверное, в пантеон царей, которым сейчас бабушки в платочках ставят свечку. Но он родился лет на 150 позже и живет в XXI веке, а не в XIX. Век империи прошел, а он этого все никак одуплить не может", — отметил он. И вспомнил сравнение с Петром I и его войной против Швеции, не дающих покоя путину.

Относительно планов путина, Бабченко описал их как полную оккупацию Украины до самой западной границы с последующим террором на украинских землях и присоединение вместе с Беларусью к россии для создания "Советского Союза 2.0", а затем запугивания Европы. "Это должен быть его первый блицкриг и первый триумф. Но не судьба, не сложилось", — сказал он.

По словам Бабченко, после оккупации Украины путин планировал выйти на польские рубежи со всем оружием и техникой из украинских запасов и диктовать условия Евросоюза. "Но эту реальность ему украинская территориальная оборона, украинская пехота с [главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием] Залужным во главе поломала полностью, безусловно", — подчеркнул журналист.

Впрочем, он добавил, что стратегические планы путина после полугода войны не изменились. Журналист спрогнозировал новые попытки оккупировать всю Украину. "Я думаю, что стратегия осталась той же – просто они пока изменили тактику. Вот они видят, что наскоком не вышло, блицкригом не вышло – "ну давайте попробуем сделать так, как делали в Сирии. Давайте бомбить все вдребезги. Сирию мы восемь лет бомбили – и разбомбили таки. Все-таки мы там своего добились". Я думаю, что они этой же тактикой будут пытаться действовать и в Украине", — сказал Бабченко.

При этом он отметил, что огромная территория Украины и население в 40 миллионов не позволяют даже приблизить условия нынешней войны к действиям россии в Сирии. К тому же, за Украиной сейчас стоят мощные международные партнеры. "Украине сейчас помогает весь мир, поддержка просто невероятная. Со Второй мировой войны такого вообще не было. Тактика у них изменилась. Они думают, что достигнут. Ну, пусть думают. Флаг в руки", — подытожил Бабченко.

Как сообщал "Телеграф", политолог Андрей Пионтковский также предположил, что россия не оставит своих попыток как минимум закрепить за собой территориальные достижения, но на использование ядерного оружия при этом вряд ли решится.