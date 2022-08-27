"Ніяк обдуплити не може": названо головний прорахунок путіна в планах щодо України

Від планів захоплення всієї України диктатор не відмовляється, але при цьому він забуває врахувати усі обставини

Плани путіна захопити всю Україну бліцкригом давно провалились, але він не полишає спроб домогтися свого, навіть вирішив збільшити чисельність російської армії. Але при цьому кремлівський диктатор не врахував головного – специфіки епохи ХХІ століття, в якому подібні війни уже неможливі. Таку думку висловив воєнний журналіст Аркадій Бабченко.

В інтерв'ю Дмитрові Гордону Бабченко припустив, що путіну промахнувся із народженням років так на 150. "От якби він 150 років тому народився, він увійшов би, напевно, до пантеону царів, яким зараз бабусі в хустинках ставлять свічку. Але він народився років на 150 пізніше і живе у ХХІ столітті, а не у ХІХ. Вік імперії минув, а він цього ніяк обдуплити не може", — зазначив він. І пригадав порівняння із Петром І та його війною проти Швеції, які не дають спокою путіну.

Щодо планів путіна, Бабченко описав їх як повну окупацію України до самого західного кордону з подальшим терором на українських землях і приєднання разом з Білоруссю до росії для створення "Радянського Союзу 2.0", а далі залякування Європи. "Це мав бути його перший бліцкриг і перший тріумф. Але не судилося, не склалося", — сказав він.

За словами Бабченка, після окупації України путін планував вийти на польські рубежі з усією зброєю та технікою із українських запасів і диктувати умови Євросоюзу. "Але цю реальність йому українська територіальна оборона, українська піхота з [головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм] Залужним на чолі поламала повністю, безумовно", — наголосив журналіст.

Втім, він додав, що стратегічні плані путіна після півроку війни не змінились. Журналіст спрогнозував нові спроби окупувати всю Україну. "Я думаю, що стратегія залишилася тією самою – просто вони поки що змінили тактику. Ось вони бачать, що наскоком не вийшло, бліцкригом не вийшло – "ну, спробуймо зробити так, як робили в Сирії. Давайте бомбити все дощенту. Сирію ми вісім років бомбили – і розбомбили все-таки. Усе-таки ми там свого досягли". Я думаю, що вони цією самою тактикою намагатимуться діяти і в Україні", — сказав Бабченко.

При цьому він відзначив, що величезна територія України та населення у 40 мільйонів не дозволяють навіть наблизити умови нинішньої війни із діями рф у Сирії. До того ж за Україною нині стоять потужні міжнародні партнери. "Україні зараз допомагає весь світ, підтримка просто неймовірна. З Другої світової війни такого взагалі не було. Тож тактика у них змінилася. Вони думають, що досягнуть. Ну, нехай думають. Вітер у спину", — підсумував Бабченко.

Як повідомляв "Телеграф", політолог Андрій Піонтковський також припустив, що росія не полишить своїх спроб щонайменше закріпити за собою територіальні здобутки, але на використання ядерної зброї при цьому навряд чи наважиться.