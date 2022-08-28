Россияне останутся без виз уже скоро: Европа назвала первый шаг и дату его введения

Некоторые европейские страны уже пошли на такой шаг, а другие совсем скоро присоединятся

На следующей неделе главы стран Европейского Союза намерены приостановить действие соглашений о визах с российской федерацией. Слухи о том, что россияне не смогут получить "Шенген", ходили уже давно, а несколько европейских стран уже даже перешли к активным действиям.

Как передает в воскресенье, 28 августа, Financial Times, некоторые министры иностранных дел ЕС намерены ограничить количество разрешений для россиян, а часть государств-членов вообще пригрозили в одностороннем порядке закрыть свои границы для всех российских туристов в качестве наказания за приказ кремля о вторжении в Украину.

Добавляется, что Чехия и Польша прекратили выдачу виз россиянам почти сразу после начала войны россии против Украины. С тех пор эти страны потребовали от Брюсселя полного запрета на въезд россиян. На этом, к слову, настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Но какой-то части стран-членов ЕС такое ограничение казалось слишком сильным, поэтому они до последнего не шли на такой шаг.

Financial Times со ссылкой на официальные лица узнали, что первый шаг на пути к прекращению выдачи виз россиянам будет введен во вторник, 30 августа, во время двухдневной конференции в Праге (Чехия). Источники сообщили, что министры планируют оказать политическую поддержку приостановлению действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией.

"Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, нашим пристаням, — сказал участвовавший в переговорах высокопоставленный чиновник ЕС. — Мы должны послать сигнал населению россии, что эта война недопустима, она неприемлема".

При этом отмечается, что данный и последующие шаги ЕС устранят преференциальный режим для россиян при подаче заявления на получение всех виз. А также это будет требовать большего количества документов, сделает их более дорогими и значительно увеличит время ожидания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше 14 августа заявили, что поддерживают введение ограничений на выдачу виз россиянам на общеевропейском уровне, а также намерены прекратить выдачу виз на национальном уровне.