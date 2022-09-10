"Вы проиграли, владимир владимирович!": в рф офицеры генштаба начали дерзко возражать путину

Военные рф боятся, что их сделают "козлами отпущения" за провал войны в Украине

Несмотря на попытки кровавого кремлевского диктатора путина "сохранить лицо" на официальных мероприятиях, в сеть попадают и другие сведения о том, что "царские холопы", то бишь, офицеры армии рф начинают потихоньку протестовать против самодурства своего правителя.

Об одном из подобных эпизодов рассказал Telegram-канал "Генерал SVR", который негласно связывают с политологом Валерием Соловьем и одной из "башен кремля".

Согласно информации журналистов, на днях путин провел в режиме видеосвязи совещание, в котором приняли участие секретарь совбеза рф николай патрушев, директор фсб александр бортников, руководитель одной из служб фсб, заместитель директора фсб, по два представителя министерства обороны рф и генерального штаба вооруженных сил рф, и к тому же директор свр (службы внешней разведки) сергей нарышкин.

Сообщение телеграм-канала

В начале совещания путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.

Первому путин якобы предоставил слово патрушеву, но тот предложил передать слово представителям генштаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени.

путин передал слово представителю руководства генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у русских войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны.

Свою речь он закончил фразой: "Вы проиграли, владимир владимирович!", после чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал патрушев вопросом "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.

путин поинтересовался является ли это позицией генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни генштаба ни министерства обороны, а просто, вероятно, срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.

Когда патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по его словам, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х…й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.

Авторы канала отмечают, что это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза.

"Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне, которую развязал путин и поэтому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения", — говорится в сообщении.

Напомним, что директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский специально для "Телеграфа" объяснил недавние заявления российского диктатора – они, по сути, лишены всякого смысла.