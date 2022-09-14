В кремле отреагировали на представленный Ермаком проект по гарантиям безопасности для Украины

Амбиции Украины по вступлению в НАТО представляют угрозу для россии, уверяет путинский спикер

В россии отреагировали на гарантии безопасности для Украины, которые накануне были представлены руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. В частности, спикер кремлевского лидера дмитрий песков заявил, что амбициозное желание Киева вступить в Североатлантический союз представляет угрозу безопасности российской федерации.

Как пишет пропагандистское издание "риа новости", соответствующую информацию путинский приспешник обнародовал в среду, 14 сентября, комментируя украинский проект документов по гарантиям безопасности.

По его словам, если Украина и дальше держит ориентир на вступление в НАТО, то россия находится под серьезной угрозой.

"Никто не скрывает, что этот документ они подразумевают до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение специальной военной операции", — объяснил песков.

Стоит напомнить, что во вторник, 13 сентября, в Киеве был представлен ряд рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины. Они предполагают заключение многостороннего соглашения со странами-гарантами и не исключают желания украинского государства попасть в НАТО и получить членство в Европейском Союзе.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал желание Украины попасть в НАТО, подчеркнув, что международные гарантии безопасности этого стремления ни в коем случае не изменят.