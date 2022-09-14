У кремлі відреагували на представлений Єрмаком проект з гарантій безпеки для України

Амбіції України щодо вступу до НАТО становлять загрозу для росії, запевняє путінський речник

У росії відреагували на безпекові гарантії для України, які напередодні були представлені керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Зокрема, речник кремлівського лідера дмитро пєсков заявив, що амбітне бажання Києва вступити до Північноатлантичного союзу становить загрозу безпеці російської федерації.

Як пише пропагандистське видання "ріа новини", відповідну інформацію путінський поплічник оприлюднив у середу, 14 вересня, коментуючи український проєкт документів щодо гарантій безпеки.

За його словами, якщо Україна й надалі тримає орієнтир на вступ до НАТО, то росія перебуває під серйозною загрозою.

"Ніхто не приховує, що цей документ вони мають на увазі до вступу України до НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідним проведення спеціальної військової операції", — пояснив пєсков.

Варто нагадати, що у вівторок, 13 вересня, у Києві було презентовано низку рекомендацій стосовно безпекових гарантій для України. Вони передбачають укладання багатосторонньої угоди із країнами-гарантами і не виключають бажання української держави потрапити до НАТО та отримати членство у Європейському Союзі.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував бажання України потрапити до НАТО, наголосивши, що міжнародні безпекові гарантії цього прагнення ні в якому разі не змінять.