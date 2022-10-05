"Добавку просит?" Российский солдат "Людоед" пожаловался на нехватку людей и насмешил сеть

Мужчина до войны был директором кладбища

В российских СМИ обнародовали обращение от российского оккупанта с призывом к мобилизированным приезжать на фронт, но лишь насмешили сеть.

Дело в том, что в обращении российский солдат с позывным "Людоед" жаловался на то, что ему нужно больше людей, так как с 19 сентября из 23 человек у него осталось лишь 7.

При этом также примечательный тот факт, что этот самый "Людоед" до попадания на фронт работал директором кладбища. Отмечается, что на фронте мужчина находится уже три месяца.

В свою очередь пользователи сети обратили внимание на забавное совпадение, что за 16 дней у "Людоеда" не стало 16 человек, а другие же и вовсе выразили мнение, что газета таким образом решила потроллить т.н. "спецоперацию" россии.

Как сообщалось ранее, вечером вторника, 4 октября жители российского Белгорода заметили необычные столпы света в небе, что не на шутку напугало местных пользователей сети, а после этого многие попытались строить догадки о том, что это такое. При этом звучали даже предположения, что россия использует некое секретное лазерное оружие.