"Добавку просить?" Російський солдат "Людожер" поскаржився на нестачу людей і насмішив мережу

Чоловік до війни був директором цвинтаря

У російських ЗМІ оприлюднили звернення від російського окупанта із закликом до мобілізованих приїжджати на фронт, але лише насмішили мережу.

Річ у тому, що у зверненні російський солдат із позивним "Людожер" скаржився на те, що йому потрібно більше людей, оскільки з 19 вересня з 23 осіб у нього залишилося лише 7.

При цьому також примітний той факт, що цей самий "Людожер" до попадання на фронт працював директором цвинтаря. Зазначається, що на фронті чоловік перебуває вже три місяці.

Своєю чергою користувачі мережі звернули увагу на кумедний збіг, що за 16 днів у "Людоїда" не стало 16 осіб, а інші ж зовсім висловили думку, що газета таким чином вирішила потролити т.зв. "спецоперацію" росії.

Як повідомлялося раніше, увечері вівторка, 4 жовтня жителі російського Білгорода помітили незвичайні стовпи світла в небі, що не на жарт налякало місцевих користувачів мережі, а після цього багато хто спробував здогадуватися про те, що це таке. При цьому звучали навіть припущення, що росія використовує якусь секретну лазерну зброю.