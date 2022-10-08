В кремле считают устаревшими договора, заключенные во времена холодной войны

Российский кровавый диктатор владимир путин изъявил желание заключить новую большую сделку с западными странами.

Как сообщает CNN со ссылкой на слова спикера президента Турции Ибрагима Калына, в кремле считают, что якобы соглашения, которые были заключены во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина во время окончания холодной войны более не отображают реалии современной россии.

"Есть новая россия, есть новый мир, есть новая реальность, и они хотят заключить новое соглашение", — сказал он.

По словам Калына, новое соглашение частично будет затрагивать Украину, однако в целом подобные переговоры могут повлиять на весь "глобальный либеральный порядок", которому предстоит пройти через серьезные испытания.

Как сообщалось ранее, российский диктатор в последнее время неоднократно угрожал миру ядерным оружием, впрочем, в США дали понять, что его использование может быть расценено, как нападение на НАТО, поскольку радиация может затронуть европейских союзников.

Вместе с тем британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, путин все же не решится использовать "ядерку" против Украины и на то есть несколько веских причин.